Depois da agressão do preparador físico do Flamengo a Pedro, um novo escândalo veio a lume esta terça-feira em mais um treino caótico do clube carioca. O defesa uruguaio Varela envolveu-se numa acesa discussão com o médio Gerson no decorrer do treino, os dois jogadores chegaram a vias de facto e o lateral tem uma suspeita de fratura no nariz.

A direção reuniu-se logo após o incidente com a equipa técnica e decidiu, desde logo, multar os dois jogadores.

Segundo conta o Globo Esportes, tudo terá começado com uma falta de Gerson sobre Varela que levou o jogador uruguaio a pedir explicações. Os dois jogadores foram afastados do treino, mas continuaram a discutir já no interior das instalações do Ninho do Urubu e acabaram por chegar a vias de facto.

Segundo a mesma fonte, terá sido Varela o primeiro a tentar agredir Gerson, mas o brasileiro respondeu com vários socos e deixou o companheiro de equipa maltratado, a sangrar do nariz.

Os dois jogadores acabaram por ser afastados por outros companheiros de equipa que acabaram por serenar a situação.

É o segundo episódio de violência no plantel do Flamengo em menos de um mês, depois da agressão do preparador físico Pablo Fernández a Pedro no balneário do Estádio Independência, logo a seguir à vitória da equipa carioca sobre o Atlético Mineiro. Desde esse primeiro momento que o ambiente entre os jogadores e a equipa técnica liderada por Jorge Sampaoli não voltou a ser o mesmo.

No treino desta manhã, a equipa preparava o embate segunda mão da meia-final da Taça do Brasil frente ao Grémio, no Estádio Maracanã, já depois de ter vencido o primeiro jogo por 2-0.