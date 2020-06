Bruno Lage chegou ao centro de treinos do Seixal por volta das 11h15 desta terça-feira.

Recorde-se que o treinador setubalense deixou de ser treinador do Benfica esta segunda-feira, após a derrota com o Marítimo no Funchal. Numa declaração sem direito a perguntas, Luís Filipe Vieira confirmou que Lage pôs o lugar à disposição por sentir não estarem reunidas todas as condições necessárias para continuar no cargo.

Horas após a chegada da Madeira, o treinador de 44 anos voltou ao Seixal, ao que tudo indica para recolher pertences e formalizar a desvinculação do clube da Luz, ainda por comunicar à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Lage, que regressou ao Benfica no verão de 2018 após vários anos no estrangeiro, estava à frente da equipa principal das águias desde janeiro de 2019 e tinha contrato até 2024.