Realizaram-se, este domingo, 11 jogos do Campeonato de Portugal, uns relativos à quarta jornada e outros à quinta, que tinham sido adiados devido à covid-19 e pela paragem que houve no desporto não profissional no início do mês. Num fim-de-semana de Taça de Portugal, houve mexidas nas séries B, D, E, F e H. Berço (B) e Vitória de Setúbal (H) subiram à liderança, ainda que em igualdade pontual com os respetivos vice-líderes, Fafe e Amora.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

Série B

5.ª Jornada: Rio Ave B-Pevidém, 1-1; Berço-Tirsense, 1-1.

1.º: Berço, 13 pontos/5 jogos

2.º: AD Fafe, 13/6

3.º: Rio Ave B, 10/4

4.º: Pevidém, 10/6

5.º: V. Guimarães B, 8/5

6.º: Tirsense, 7/5

7.º: Brito, 6/4

8.º: São Martinho, 5/6

9.º: Felgueiras 1932, 4/4

10.º: Mondinense, 0/5

11.º: Camacha, 0/4

Série D

4.ª Jornada: Valadares Gaia-Lusitano Vildemoinhos, 2-1.

5.ª Jornada: Lusitânia Lourosa-Águeda, 3-2.

1.º: Canelas 2010, 15 pontos/6 jogos

2.º: Beira-Mar, 13/6

3.º: Anadia, 11/5

4.º: Lusitânia de Lourosa, 10/6

5.º: Sanjoanense, 9/6

6.º: São João Ver, 8/5

7.º: Castro Daire, 7/5

8.º: Valadares Gaia, 6/4

9.º: Águeda, 6/6

10.º: Sp. Espinho, 4/6

11.º: Vila Cortez, 3/5

12.º: Lusitano Vildemoinhos, 1/6

Série E

4.ª Jornada: Oliveira do Hospital-Condeixa, 1-1

5.ª Jornada: Mortágua-Carapinheirense, 0-2; Sertanense-Benfica e Castelo Branco, 1-1.

1.º: Marinhense, 11 pontos/6 jogo

2.º: Oleiros, 9/6

3.º: Condeixa, 9/5

4.º: V. Sernache, 9/6

5.º: Sertanense, 9/6

6.º: Oliveira do Hospital, 8/6

7.º: Benfica e Castelo Branco, 8/5

8.º: Carapinheirense, 8/6

9.º: Mortágua, 6/5

10.º: União de Leiria, 5/4

11.º: Alcains, 3/5

12.º: GRAP, 0/6

Série F

5.ª Jornada: Pêro Pinheiro-União Santarém, 1-1.

1.º: Alverca, 18 pontos/6 jogos

2.º: Torreense, 13/5

3.º: Caldas, 13/6

4.º: Pêro Pinheiro, 10/5

5.º: Sacavenense, 8/6

6.º: Loures, 8/6

7.º: União Santarém, 5/4

8.º: 1.º: Dezembro, 4/4

9.º: U. Almeirim, 3/5

10.º: Sintrense, 3/5

11.º: Lourinhanense, 1/5

12.º: Fátima, -2/5

Série H

5.ª Jornada: Olhanense-Vitória de Setúbal, 2-3; Esperança de Lagos-Juventude Évora, 0-1; Moura-Moncarapachense, 1-3.

1.º: Vitória de Setúbal, 13 pontos/5 jogos

2.º: Amora, 13/5

3.º: Olhanense, 9/5

4.º: Juventude Évora, 7/5

5.º: Pinhalnovense, 7/5

6.º: Esp. Lagos, 7/5

7.º: Louletano, 6/4

8.º: Lusitano Évora, 6/4

9.º: Moncarapachense, 6/6

10.º: Aljustrelense, 3/6

11.º: Moura, 1/4