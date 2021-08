O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Hugo Viana por 15 dias.

Na base do castigo aplicado ao diretor desportivo para o futebol do Sporting estiveram palavras dirigidas à equipa de arbitragem no jogo entre os leões e o Famalicão na segunda volta do campeonato passado.

Viana foi expulso e o Conselho de Disciplina instaurou-lhe um processo disciplinar cujo resultado foi agora conhecido: 15 dias de suspensão e ainda 2.295 euros de multa.