No caminho para Bilbau, Barcelona, Lyon, PSG e Chelsa jogarão, entre 20 e 28 de abril, por um lugar na final da Liga dos Campeões feminina.

Ora as detentoras do título, as catalãs, defrontam o Chelsea, naquela que será a reedição da meia-final em 2023, na qual o Barcelona levou a melhor (0-1 e 1-1). De lembrar que as «culés» contam com duas Champions femininas no museu, conquistadas em 2021 e 2023.

Esta temporada, o Barcelona venceu o Grupo A, onde estava o Benfica. Na derradeira jornada da fase de grupos, as tricampeãs nacionais forçaram as catalãs ao empate, a quatro golos, numa altura em que a presença nos quartos de final já estava assegurada.

Quanto ao Chelsea, as britânicas venceram o Grupo D, superando Real Madrid, Paris FC e Hacken, emblema sueco que garantiu o segundo lugar. Nos «quartos», o Chelsea deixou pelo caminho o Ajax (0-3 e 1-1).

Por sua vez, o Barcelona eliminou as norueguesas do Brann (1-2 e 1-3).

O sonho do PSG nas mãos das rivais

Na outra meia-final, o PSG terá a dura missão de dobrar o Lyon. Além de liderar o campeonato – com 17 vitórias em 18 jornadas, e mais sete pontos face às rivais – o Lyon é «Rei» na Champions, conquistando a prova por oito vezes (2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Para se ter uma ideia da hegemonia do Lyon, as francesas são seguidas nesta lista pelas alemãs do 1. FFC Frankfurt, que venceu a «milionária» por quatro ocasiões. Assim, desde 2015, a Liga dos Campeões conhece somente dois destinos: Barcelona ou Lyon. E o mesmo poderá acontecer esta temporada.

Ora, o PSG levou a melhor no Grupo C, apesar da igualdade pontual com o Ajax. Pelo caminho ficaram Bayern Munique e Roma. Nos quartos de final, as parisienses deixaram o Hacken para trás (1-2 e 0-3).

Por sua vez, o Lyon – carrasco do Benfica – venceu o Grupo B, superando Brann, Slavia Praga e St. Pölten.

Esta eliminatória é a reedição da semifinal de 2022, na qual o Lyon foi superior (3-2 e 2-1). Além disso, é a repetição da final de 2017. Imagine-se, o Lyon também venceu, mas apenas nos penáltis.

Aqui chegados, e face acima escrito, será natural apontar a Barcelona e Lyon como favoritos. Em todo o caso, importa lembrar que o Chelsea conta com os talentos das avançadas Mayra Ramírez, Sam Kerr e Lauren James para contrariar as probabilidades.

Lyon e Barcelona cruzaram-se nas finais de 2022 e 2019, havendo um «empate». Por sua vez, Chelsea e Barcelona cruzaram destinos no jogo decisivo em 2021, tendo as catalãs goleado, por 4-0.

As meias-finais decorrerão entre 20, 21, 27 e 28 de abril, sábados e domingos. A UEFA divulgará os horários nos próximos dias. A final está agendada para 25 de maio (sábado), às 17h, em San Mamés, estádio do Athletic Bilbao.

O Maisfutebol transmitirá as quatro partidas das meias-finais.