Declarações de Declan Rice, jogador do Arsenal, na zona mista após a derrota dos «gunners» no Estádio do Dragão, diante do FC Porto (1-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«Continuamos positivos. Ainda estamos no intervalo. Vamos estar preparados para a segunda mão.

Já perdemos jogos esta época. Mas esta noite vi positividade no grupo e no clube, como desde o início de 2024. Levamos a positividade desta noite e no sábado [frente ao Arsenal] vai ser um grande jogo. Daqui a duas semanas vamos estar prontos.»

«[Experiência da equipa nesta competição] Olhamos para o campo e vemos os jogadores que lá estão. O Pepe, especialmente, com a sua experiência e o seu apetite. Somos um grupo jovem, mas temos de jogar melhor do que esta noite, foi muito duro, mas na segunda mão temos de estar prontos para dar a volta.

Havendo ou não nervos, é com este tipo de jogos que temos de aprender e é isso que nos vai fazer melhor.»

«[Têm de mudar a estratégia em certos jogos?] Não vamos marcar cinco ou seis golos em todos os jogos, vamos apanhar equipas que vão conseguir parar-nos. Acho que não tivemos um remate à baliza. É duro dizê-lo, mas temos de manter-nos positivos entre o grupo.»