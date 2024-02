Os antigos internacionais ingleses Rio Ferdinand e Martin Keown estiveram no Estádio do Dragão no papel de comentadores do canal TNT Sports. Keown é mesmo uma velha glória do Arsenal.

No final do jogo, fizeram questão de cumprimentar Pepe. Como especialistas na posição de defesa central, felicitaram-no pela exibição.

Rio Ferdinand, depois, explicou o encontro (até porque a apresentadora brincou com ele, dizendo que estava a conviver com o «inimigo») e disse que perguntou a Pepe como é que ele ainda fazia aquilo, lembrando que está prestes a completar 41 anos.