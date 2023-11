Apesar do poderio do Real Madrid, o lateral-direito espanhol Victor Gómez garantiu que o Sporting de Braga quer vencer no Bernabéu, na quarta-feira, na quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

«Vimos com muita vontade de jogar para ganhar os três pontos e bater esse recorde do Real Madrid contra equipas portuguesas aqui [no estádio Santiago Bernabéu, com nove vitórias e um empate]», afirmou na antevisão à partida, que considerou «especial», por ser no seu país.

«Não vimos com medo, [antes] com respeito, e para tentar ganhar os três pontos, porque precisamos deles para seguir nesta competição e a equipa está preparada para isso», frisou.

Regressado à competição na última jornada da Liga, depois de pouco mais de um mês ausente devido a lesão, Victor Gómez disse ter-se sentido «bem, com muita confiança» e «preparado» para o duelo com Vinicius Júnior.

«É um jogador incrível, exige 100% [do defesa], quando tiver a bola vai sempre encarar-te e tentar superar-te, mas temos que fazer as coisas muito bem como equipa para isso acontecer o menos possível», observou.

O lateral-direito notou que o campeonato português «cresceu muito nos últimos anos e o Sporting de Braga cresceu ainda mais», tendo também respondido aos elogios de Carlo Ancelotti e Nacho Fernández. «É algo muito positivo que nos respeitem e nós também temos que os respeitar.»

O Sporting de Braga visita o Real Madrid esta quarta-feira, num jogo com apito inicial marcado para as 20h00 e que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.