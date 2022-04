O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, voltou a elogiar, esta terça-feira, o futebolista colombiano ex-FC Porto Luis Díaz e a forma como o extremo encara os treinos na equipa inglesa.

«Eu não sabia o quanto ele gosta de treinar, não tinha ideia. Ele não consegue parar de sorrir no treino, é uma loucura. A rapidez com que se adaptou? Também não sabíamos isso», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, para o qual deixou um aviso, apesar da vantagem por 3-1 na eliminatória, fruto do triunfo no Estádio da Luz na última semana.

Todos os jogadores que contratámos nos últimos anos estavam felizes quando chegaram aqui, mas o Luis está aqui há dois meses e é raro ver o quão ele gosta Não é o pior lugar do mundo aqui», disse ainda o técnico alemão.

O Liverpool-Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Champions, joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira, em Anfield. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.