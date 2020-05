Óscar Plano já regressou aos treinos do Valladolid depois de ter acusado positivo nos testes serológicos realizados pelo clube para detetar sinais da covid-19. O teste mostra que o corpo já esteve em contacto com o vírus, apesar de o jogador não ter tido qualquer sintoma da doença.

«Quando me disseram que tinha acusado negativo no teste diagnóstico, mas que tinha anticorpos, assustei-me», contou o jogador em declarações à Cadena SER.

«Mas os médicos e diretores do clube pediram-me para estar calmo e disseram que dentro de uma semana repetiriam os testes. Enquanto a família e eu estivermos bem, não há necessidade de preocupação», acrescentou.

«Quando nos toca a nós, sem que haja qualquer sintoma, é uma surpresa. Não tivemos suspeitas, nenhum dos três [o jogador, a mulher e o filho] e não sabemos muito bem de onde veio. Há muitas pessoas a passarem pelo mesmo e conversar com os médicos acalmou-me bastante», acrescentou.

E nem no trabalho o jogador notou nada fora do normal. «Treinei o máximo possível em casa e, embora digam que um dos sintomas é cansaço, não notei nada. Quando me disseram que eu tinha que voltar para casa na semana em que eles já nos deixaram sair, foi como tirar-me um doce. Foi uma semana difícil. Graças a Deus eu não perdi a forma física, embora seja verdade que notei um pouco mais cansaço ao voltar ao trabalho».

Esse segundo teste confirmou que o vírus tinha desaparecido, o que lhe permitiu integrar os treinos da equipa.

O próprio jogador tinha falado sobre a situação nas redes sociais, anunciando o resultado do teste e desvalorizando a situação.

Sobre o regresso à competição, Plano mostra-se prudente: «Queremos segurança e que as coisas sejam bem-feitas», afirmou, admitindo: «Toda a gente está ansiosa pelo futebol. Jogamos para as pessoas se divertirem e nos divertirmos em campo.»