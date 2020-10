Georgina Rodriguez continua a aproveitar a vida da melhor forma. Numa semana em que não conta com a presença de Cristiano Ronaldo lá por casa, uma vez que o internacional português está em Lisboa a representar a Seleção Nacional, a espanhola mostrou-se nas redes sociais em vários momentos, boa parte dos quais bem glamourosos.

Começou a semana a marcar presença no desfile de uma luxuosa marca de moda, mostrou-se depois em casa com os filhos, enquanto os três mais pequenos - Mateo, Eva e Alana Martina - brincavam entre eles, e terminou neste domingo com uma fotografia dentro do último Bugatti adquirido por Cristiano Ronaldo para a coleção lá de casa.

Georgina Rodriguez não escondeu o que andou a fazer, nem o facto de ter pegado no carro do internacional português. Até fez questão de lhe deixar uma mensagem nas redes sociais, com ela dentro da bomba de cerca de 2,5 milhões de euros. «Age normalmente que as coisas acontecem, Cristiano», escreveu a espanhola no Instagram.