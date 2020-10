A notícia foi partilhada por Georgina Rodriguez através das redes sociais. Os filhos de Cristiano Ronaldo decidiram praticar uma boa ação e doar os brinquedos que já não querem ter para as crianças mais necessitadas. O resultado foram vários caixotes cheios de brinquedos: de todo o tipo de brinquedos, aliás, desde puzzles, bonecas, peluches, livros, enfim.

Ora Georgina Rodriguez, como já se disse, partilhou a boa ação através das redes sociais e não escondeu o orgulho com a atitude das crianças. «Os meus bebés estão a doar os seus brinquedos», escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo, juntando-lhe emojis de agradecimento e de coração cheio. No fundo da fotografia, de resto, vê-se as meninas lá de casa, Eva e Alana Martina, a escolher mais brinquedos para arrumar dentro das caixas.