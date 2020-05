O jovem futebolista paraguaio Derlis Mereles, que chegou ao Benfica para os sub-23 em janeiro último, defendeu ser difícil não ter feito a estreia oficial pelos encarnados, dificultada pelo período de paragem desportiva, fruto da pandemia da covid-19.

«Não é fácil, quando se chega a um clube, há sempre a esperança e a fé de que se vai jogar, de ter a oportunidade de demonstrar talento, mas às vezes a oportunidade tarda. Estou a fazer bem as coisas, esforço-me em cada treino. Antes de isto acontecer, fiz o máximo em cada sessão, mas não me estreei. Há que continuar a trabalhar da mesma forma todos os dias», afirmou o jogador de 19 anos, em declarações ao jornal Crónica, do Paraguai, na terça-feira.

O Benfica tem opção de compra sobre o jogador que está cedido pelo Rubio Ñú até junho e é o próprio atleta a afirmar que está bem em Portugal.

«Há cinco meses que estou aqui, estou emprestado ao Benfica e eles têm opção de compra. Estou na equipa B e antes de decretarem quarentena total, eu estava muito bem, a adaptar-me aos poucos ao que é o clube, à vida em Portugal e aos meus companheiros. É uma pena ter acontecido isto e agora estou fechado em casa», apontou Derlis, que falou ainda de um jogo amigável realizado contra os sub-23 do Manchester United, pouco após ter chegado à Europa. «Tive um bom jogo, o nível na Europa é muito alto», avaliou.

Derlis já esteve no banco em dois jogos da Liga Revelação, em fevereiro, ante Sporting e Desp. Aves, mas não se estreou. A prova acabou cancelada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).