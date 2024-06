Álvaro Morata considera não ser uma prioridade para o Atlético Madrid, face aos rumores que colocam alguns avançados na rota da formação «colchonera».

Numa entrevista à rádio «SER», o internacional espanhol descartou ainda qualquer preocupação face ao futuro, tendo em conta as conversas que já teve com o agente.

«Suponho que o que sai na imprensa é o que o Atlético Madrid está a pensar. Não falei com os responsáveis do clube, mas se eu vejo que querem contratar avançados então não sou uma prioridade do clube. Não posso ficar no Atlético se não jogar e não for uma prioridade. Sei que este ano podia ter sido muito diferente e a temporada ficou aquém do que muitos esperavam», começa por explicar.

«Não me importo de não ter o futuro resolvido. Esta é a primeira vez que isso não me importa minimamente, já falei com o meu agente e a minha família. Com a experiência sei que qualquer coisa que me possa distrair não é positivo. Pela minha vida, pelo que sinto e ouço quando saio à rua, o melhor para mim é jogar fora de Espanha», acrescenta o avançado.

Para já, Morata garante estar focado no Euro 2024 a cem por cento, naquele que pode ser o último torneio em que representa a seleção espanhola.

«Quando o Europeu terminar é a altura de reunir com o meu agente e discutir o futuro e tudo o que me aconteceu, este não é o momento para falar sobre isso. Pode ser o meu último torneio ao serviço da seleção», garante Álvaro Morata.