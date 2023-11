O Barcelona venceu apenas dois dos últimos cinco jogos que realizou e no país vizinho têm surgido informações de que, apesar da nega do presidente culé, o lugar de Xavi pode estar em risco.

Nesta terça-feira, dia em que os catalães defrontam o FC Porto para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti, treinador do rival Real Madrid e com décadas no comando de equipas, abordou o momento que o homólogo culé, menos experiente, está a viver.

«Se tenho algum conselho para dar ao Xavi? Não. O Xavi e eu conhecemos muito bem o futebol. As críticas por vezes surgem, é algo bastante normal. Ele tem experiência para lidar com este mundo. É mais jovem do que eu, mas conhece muito bem o ambiente e creio que tem todos os recursos para lidar com esta situação», reiterou Ancelotti.

O Barcelona, campeão espanhol, está no 4.º lugar da Liga espanhola 31 pontos, menos quatro do que o líder Real Madrid, para quem todos os tropeções do maior rival são bem-vindos e os conselhos para melhorar... dispensáveis.

Carlo Ancelotti falava na antevisão ao Real Madrid-Nápoles, no qual foi questionado sobre uma eventual renovação de contrato com os merengues. «Não falo do meu futuro», disse perentoriamente o homem que, ao que tudo indica, vai assumir o comando da seleção do Brasil no verão de 2024.