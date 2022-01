Yuri de Souza, veterano luso-brasileiro do Ponferradina, da segunda divisão espanhola, esteve à beira de ser protagonista de um «escândalo» na Taça do Rei ao marcar o golo que obrigou ao primodivisionário Espanhol ir a prolongamento e depois a penaltis em jogo dos 16 avos da segunda competição espanhola.

A equipa catalã, clara favorita nesta eliminatória, entrou com tudo no Estádio de El Toralín e adiantou-se no marcador logo a abrir o jogo, aos 4 minutos, num lance desenhado pelo ex-benfiquista Raul de Tomas e finalizado por Pedrosa.

No entanto, o Espanhol acabou por relaxar nos instantes finais do jogo e foi aí que apareceu o tal luso-brasileiro, de 39 anos, que fez praticamente toda a carreira em Portugal.

A dois minutos do final do jogo, o experiente avançado foi derrubado na área por Sergi Gómez e, na conversão do castigo máximo, atirou a contar com um remate rasteiro. Um golo que obrigava o Espanhol a jogar mais meia-hora.

Nesta altura vale a pena falar mais um pouco sobre este luso-brasileiro que é um verdadeiro fenómeno em Espanha. Nasceu em Maceió, no Brasil, mas nunca jogou na América do Sul. Viajou ainda criança para Portugal e começou a jogar no Marialvas, depois fez a formação no Maia e, já como sénior, jogou no Boavista, Gil Vicente e Estoril-Praia antes de emigrar para Espanha em 2005.

Em Espanha jogou no Pontevedra, Las Palmas e, nesta altura, à beira dos 40 anos, está a realizar a 13.ª temporada no Ponferradina, um clube da província de Léon, no noroeste de Espanha. No total já marcou mais de duzentos golos em Espanha e é o terceiro melhor marcador entre as três principais divisões espanholas, ficando apenas atrás de...Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Voltando ao jogo desta terça-feira, a equipa catalã voltou a acelerar o jogo na meia-hora extra, numa altura em que Yuri já acusava problemas musculares, e contou com várias oportunidades para resolver a eliminatória, mas o empate manteve-se até final e o jogo foi mesmo decidido nos penaltis.

Na lotaria dos penaltis, o Ponferradina falhou três pontapés (Yuri não chegou a marcar) e o Espanhol fez valer a sua maior experiência para seguir para os oitavos de final da Taça do Rei.