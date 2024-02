Federico Redondo foi anunciado como reforço do Inter Miami e vai ser companheiro de equipa de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.

O médio argentino, filho de Fernando Redondo, que se destacou no Real Madrid e na seleção da Argentina, assinou até 2027, com opção de mais um ano.

Redondo, de 21 anos, é contratado para a equipa da Major League Soccer com o estatuto de jogador sub-22, substituindo o lesionado Facundo Farías.

A transferência do Argentinos Juniors para a equipa norte-americana ter-se-á consumado pelo valor de oito milhões de euros, mais 15 por cento das mais-valias de uma venda futura.

Oficial ✍🇦🇷 Bienvenido, Federico!



We have officially signed Argentine U-23 National Team defensive midfielder Federico Redondo to a contract running through the 2027 MLS season, with a Club option for 2028. The midfielder joins the Club as a U22 Initiative player, pending… pic.twitter.com/0PgKQFnN4D