Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa após a vitória no Estádio da Luz sobre o Benfica por 2-1:

«Foi um triunfo saboroso num jogo de seis pontos, como tinha referido antes. Agora ficámos a sete, porque o Benfica tem sido mais regular no campeonato. Com esta atitude competitiva sempre, as coisas podiam ser diferentes, na minha opinião.

No jogo de hoje não houve história. Anulámos os pontos fortes do Benfica, os jogadores interpretaram quase na perfeição o que trabalhámos durante a semana, e com muitas limitações como vocês sabem. São eles os culpados desta belíssima vitória.

O Otávio interpretou muito bem quando tinha de ser avançado e quando tinha de ser médio, os alas fecharam muito bem, não meti o Pepê atrás para ele, jogando à frente, poder acompanhar o Grimaldo e ao mesmo tempo ser quase um segundo avançado quando atacávamos.

Limitámos um dos pontos fortes do Benfica, que é uma equipa que precisa de ter bola, com os laterais a dar muita largura e profundidade e o Rafa sempre irrequieto a explorar a profundidade. Foi meu jogador no Sp. Braga e conheço-o bem. Por isso era muito importante manter o Benfica longe da nossa área e conseguimo-lo, fomos fieis àquilo que somos.

Acho que já tínhamos sido melhores do que o Benfica no Dragão, embora penalizados pela expulsão do Eustáquio, e hoje voltámos a sê-lo. Mas quando estamos sete pontos atrás do adversário, alguma coisa não está bem. Nos jogos mais acessíveis é que perdemos pontos.»