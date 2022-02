Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na conferência de imprensa após o empate (1-1) com o Gil Vicente no Estádio do Dragão:

«[Expulsão de Vitor Carvalho] O espírito de sacrifício e solidário de quem fica em inferioridade vem ao de cima. A tendência é fecharem-se ainda mais, mas não era por aí. Tínhamos de ter inteligência de atacar a baliza de forma diferente, atacar o espaço. Quando estávamos muito bem houve um problema com o auricular do árbitro, nem sei qual foi o tempo útil do jogo… é pouco. Houve pouca eficácia ofensiva e em certos momentos o Gil saiu a jogar de uma forma que não permitimos a equipas com onze. O Gil sentiu-se confortável a jogar a partir de trás.

[Galeno entrou na primeira parte e saiu na segunda] Entrou devido à inferioridade numérica do adversário, por jogar com dois jogadores muito fortes no corredor central com o jogo de frente: Otávio e Vitinha em posse podiam dar algo que era necessário contra uma equipa baixa e o Galeno com velocidade e desequilíbrio na esquerda no um para um. O Galeno teve alguma dificuldade no jogo e achei que a entrada do Francisco e a saída dele seria benéfica. Está também associada a não estar a 100 por cento.»