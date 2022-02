Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na conferência de imprensa após o empate (1-1) com o Gil Vicente no Estádio do Dragão:

«[Cansaço sentiu-se neste jogo?] Com cansaço ou sem devíamos ter feito mais e não perder a nossa identidade, principalmente quando não tínhamos a bola. Com a superioridade numérica podíamos e devíamos ter feito mais.

[Contas do título] Faltam 10 jornadas, há muito ponto em disputa, é uma maratona. Claro que com o Gil em inferioridade numérica, os adeptos esperavam que fizéssemos mais do que fizemos. Quisemos atacar à pressa, sem critério, a definir mal no último terço. Houve muitas situações em que não fomos eficazes. Algumas coisas não correram tão bem. Obviamente o que criámos era suficiente para ganhar, mas temos de dar mérito ao Gil que jogou consoante aquilo que tem feito no campeonato, é uma equipa bem organizada e com excelentes individualidades. A pontuação é a mesma com uma jornada a mais, é olhar para quarta-feira e trabalhar em cima do que não correu bem.

[Ricardo Soares disse que este era o melhor FC Porto dos últimos cinco anos] Parafraseando o Sr. Pedroto: «o resultado final é o mais importante». Só se no final da época conquistarmos títulos. O resto, a mim, não interessa.»