Gonçalo Borges esteve equipado para entrar em Guimarães, mas acabou mesmo por não ir a jogo e, no dia seguinte, defrontou o Benfica B no Seixal, ao serviço da equipa secundária do FC Porto, num jogo que terminou a duas bolas.

No lançamento da final four da Taça da Liga, Sérgio Conceição explicou que o extremo desceu à II Liga para ganhar ritmo.

«É normal, jogadores que não são utilizados na equipa principal, não têm minutos há algum tempo e podem jogar com equipa B.., eu e o [António] Folha estamos em comunicação, o Bernardo [Folha] também jogou e fez o golo do empate, o João Marcelo também jogou e fez o gosto ao pé no Seixal. É melhor os jogadores terem minutos numa II Liga extremamente competitiva e que traz esse ritmo que queremos dar aos jogadores mais jovens. Temos de articular, eu e o Folha, a melhor forma para poderem ter ritmo competitivo. Foi à equipa B porque estava há algum tempo sem jogar, podia ter entrado e jogar na equipa B dependendo dos minutos que fizesse», explicou.