Sérgio Conceição foi questionado nesta terça-feira sobre o estilo de jogo implementado por Diego Simeone no Atlético de Madrid, primeiro adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23.

«O Atlético é sempre um favorito a ganhar a Champions, chega sempre muito próximo disso. É um clube liderado por um ex-jogador que foi meu companheiro e nota-se muito nos princípios da equipa aquilo que ele é», começou por dizer o técnico portista, em conferência de imprensa.

Os colchoneros apresentam um futebol «aborrecido» para alguns analistas, mas Sérgio Conceição não concorda com essa visão: «Temos de olhar para o futebol e ver o que é o espetáculo. Queremos 50 passes para chegar à baliza em posse ou apenas dois? O importante é chegar lá. Há jogadores com que se chega rápido à baliza, outros nem tanto. Depende do que se tiver à disposição.»

«Não me aborreço nada a ver o Atlético, aborreço-me mais a ver equipas que querem elaborar demasiado o seu jogo, mesmo quando isso prejudica a própria equipa. Gosto de equipas que vivem o seu jogo, que sabem que todos os momentos do jogo são importantes. Que são realistas, no fundo», rematou o treinador do FC Porto.

Conceição considera, de resto, que essa é uma das grandes qualidades da equipa espanhola: «Uma das forças é o treinador, os anos que está aqui, o que tem feito nesta casa. Há também vários jogadores com sete ou mais anos de clube, isso faz com que haja grande conhecimento entre eles. É uma vantage para eles. Cabe-nos ser também uma equipa consistente, com história e peso na competição, a dar uma boa resposta amanhã.»

«Temos de ser fiéis ao que nós somos. Temos de ser uma equipa intensaa, agressiva, humilde, com espírito grande de trabalho e sofrimento. Se esta base estiver presente amanhã, aliada à organização e ao talento, podemos conseguir um bom resultado. O onze? Até poderão ser os mesmos jogadores que entraram em Barcelos, mas com nuances diferentes. Estamos atentos a todos os pormenores que podem ser importantes para decidir o jogo», salientou.

«Quem não estiver preparado para jogar a melhor competição de clubes do mundo, não pode jogar futebol. Mas não podemos confundir entusiasmo com euforia. Os jogadores têm de ter entusiasmo, mas um entusiasmo controlado. Este é um nível muito alto, nos anos passados fizemos trajetos muito bons, não digo fantásticos porque fantástico seria chegar à final. Psicologicamente estão todos preparados, estão entusiasmados, mas é preciso que seja um entusiasmo controlado, não euforia, porque isso pode prejudicar a equipa», finalizou o técnico portista.

O At. Madrid-FC Porto desta quarta-feira (20h00) pode ser acompanhado em direto no Maisfutebol, via digital, ou na TVI.