João Mário foi a principal ausência na equipa do FC Porto frente ao Portimonense. O internacional sub-21 nem sequer esteve na ficha de jogo e foi substituído por Pepê. Após o encontro, Sérgio Conceição explicou a ausência do jogador formado nos dragões.



«Isto pode provar a evolução muito positiva do Pepê. Chegou de um campeonato diferente, no qual não se é tão rigoroso na vertente tática. Se ele já tinha alguma dificuldade como ala, imagem estar muito bem como ala e a cumprir a lateral. Não lhe posso simplesmente dizer para ser lateral. Ele tem trabalhado há alguns meses nessa posição e deu uma boa resposta. O João Mário apresentou um estado febril e não podia jogar», justificou.



Pepê cumpriu todo o encontro diante dos algarvios e fez uma assistência.