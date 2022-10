O FC Porto goleou o Club Brugge por 4-0 na Bélgica, numa partida da quinta jornada da Liga dos Campeões. Apesar do triunfo expressivo, o treinador dos dragões fez um reparo ao erro de David Carmo no lance que originou o penálti, que viria a ser travado por Diogo Costa, a favor do campeão belga no arranque da segunda parte.



Esta sexta-feira, o técnico explicou o porquê de ter dito o que disse e frisou que uma das maiores qualidades de um treinador é ser genuíno.



«Se falo de um jogador é porque entendo que o devo fazer. Desculpo tudo, mas tenho mais dificuldade em desculpar situações do género. Temos um grupo de homens fantástico, muito unido e sério. Certamente que o grupo entende a evolução de um jovem, alguma inexperiência, não só do David, mas de outros jovens. O que ele fez não é aceitável em qualquer lado. Fala-se mais dessas declarações ou do meu castigo para esconder uma vitória fabulosa da minha equipa», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«As coisas são o que são. Se já estou tranquilo e sem azia? Mentira. Continuo com azia e com dificuldade em aceitar um erro do género. Sou o que sou. Mas sou o que sou aqui e no balneário. A maior qualidade ou uma das maiores qualidades de um treinador... apanhei muitos e bons na minha carreira e todos eram genuínos. Não tenho de dizer que está tudo bem e dentro do balneário dizer outra coisa. Sou o que sou, disse o que disse e assumo a responsabilidade. Um jogador teve uma ação negativa que podia prejudicar a equipa e colocar todo o trabalho em causa por um ato que não se deve ter», acrescentou ainda.



David Carmo, de 23 anos, disputou 12 jogos pelo FC Porto esta época, cinco na Liga dos Campeões. O FC Porto joga, recorde-se, este sábado contra o Santa Clara, às 15h30, nos Açores.