À jornada sete da Liga, o FC Porto viajou até Lisboa para defrontar o Benfica e perdeu 1-0, num jogo em que esteve a jogar com menos quase 70 minutos.

Esta noite, nova viagem à capital, desta feita para medir forças com o Sporting, nova derrota, agora por 2-0 – e reduzido a dez unidades, por expulsão de Pepe no início do segundo tempo.

Os dragões estão bem dentro da luta pelo campeonato, mas já não se livram deste registo de perderem os dois clássicos da primeira volta do campeonato, algo que não acontecia há... 47 anos.

Isso mesmo.

Em 1976/77, o clube azul e branco foi jogar a Alvalade à ronda sete, em outubro: foi derrotado pelo Sporting de Jimmy Hagan por 3-0, com golos de Salif Keita, Manoel Costa e Manuel Fernandes.

Já em janeiro, na viragem do ano, o FC Porto recebeu o Benfica de John Mortimore (jornada 14): Chalana, logo aos 11 minutos, fez o único golo do encontro e deu os três pontos a uma águia que viria a festejar o título no final da temporada.

Agora, e quase meio século depois, o FC Porto volta a viver a mesma situação: para se pôr em perspetiva, é a primeira vez que tal acontece no reinado de Pinto da Costa, ele que é presidente do emblema portista desde 1982.