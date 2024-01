André Villas-Boas vai inaugurar esta quarta-feira a sede de campanha da sua candidatura à presidência do FC Porto. O candidato convidou todos os «sócios, adeptos e simpatizantes» a visitarem o espaço, estando aberto entre as 15 e as 19 horas.

Apresentação dos nomes dos candidatos à presidência da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar terá lugar já neste local amanhã, quinta-feira, a partir das 18 horas.

A sede, junto à Boavista, na Rua Agramonte, número 176, bem perto da Casa da Música, é um edifício com paredes rústicas, decorado com artigos da coleção pessoal de André Villas-Boas, dos tempos em que foi treinador, mas não só.

O espaço conta com uma secretária com o livro de assinaturas, bem como um pequeno palco para conferências de imprensa ou debates.

Nas muitas fotografias expostas na sede de campanha, há duas que chamam a atenção: uma de Jorge Nuno Pinto da Costa, o «presidente dos presidentes», como referiu André Villas-Boas, e uma outra do treinador Sérgio Conceição a apontar para o símbolo do clube.

«Caros sócios, adeptos e simpatizantes do FC Porto, é com grande entusiasmo que vos convido a visitar a nossa sede. Estejam presentes aqui na Rua Agramonte, 176», refere o candidato num curto vídeo publicado no Instagram.