Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, foi a grande atração do stand do clube do Dragão no Rock in Rio este sábado no Parque Tejo, em Lisboa.

O espaço do FC Porto, com várias atividades, atraiu muitos dos festivaleiros ao longo do dia, mas teve como ponto alto a presença do guarda-redes de 32 anos que, ainda há poucos dias, renovou contrato até 2027.

«Neste momento de férias é aproveitar estes festivais. Costumo vir ao Rock In Rio, mas este ano é diferente, porque temos o espaço do FC Porto. É uma excelente iniciativa do clube, que torna este espetáculo mais familiar para mim e para todos os portistas», destacou o guarda-redes às plataformas do clube, depois de já ter tirado muitas selfies com os adeptos.

«É muito importante o FC Porto, a Liga Portugal e os restantes clubes estarem ligados. O futebol está de mãos dadas com a cultura e é importante estarmos unidos nesta fase de férias. É ter aqui os adeptos, a conviverem connosco, com os clubes. É muito importante para todos e também é bom para nós», destacou ainda.