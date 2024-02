Otávio aproveitou o castigo de Fábio Cardoso para fazer a estreia absoluta pelo FC Porto. No final do encontro, Sérgio Conceição abordou o primeiro jogo do brasileiro com a camisola portista e deixou-lhe elogios.



«O Otávio está a viver um momento de sonho, de um miúdo que chegou ao Famalicão e nem um ano depois veio para o FC Porto. Ele tem de perder essa emoção e esse sonho e de ser mais o Otávio que foi no Famalicão. Tem de corrigir algumas situações, é normal. Mas tem uma característica que eu gosto muito: sabe ouvir e respeita muito a opinião dos treinadores. Essa é a base para se evoluir», referiu na sala de imprensa do Dragão após a vitória ante o Estrela da Amadora (2-0).



Em sentido contrário, o técnico dos dragões confirmou que Zaidu não joga mais esta época depois de ter saído lesionado do jogo à passagem dos 30 minutos.



«Infelizmente o departamento médico disse-me que ele poderá não jogar mais esta época. É uma lesão grave», adiantou.