Tiquinho Soares, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o triunfo sobre o Tondela por 3-0:

«Fico feliz pelos três pontos principalmente. Fizemos um grande jogo e é parabenizar os nossos atletas, que correram e este prémio também é para eles.

Fizemos um grande jogo. O adversário não criou perigo e merecemos os três pontos.

Vamos jogo a jogo. Há muito campeonato pela frente e estamos focados em ir jogo a jogo. Vamos batalhar para que possamos fazer mais golos e pontos no futuro. No final fazemos as contas.»