O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, defendeu que a equipa conseguiu «muitos golos de combinações», ao ser questionado sobre o plantel não ter um batedor de bolas paradas mais direto como tinha quando Alex Telles estava nos azuis e brancos.

O FC Porto conseguiu encaminhar o triunfo contra o Vizela, no fecho do grupo A da Taça da Liga, com um livre bem trabalhado que deu golo de Wendell e Conceição admitiu que os lances de bola parada ou esquemas táticos podem ser decisivos, mas frisou que o importante é marcar e falou, à mistura, de Marega e de um livre direto que o maliano marcou em 2019/2020 ante o Moreirense.

«Quando o jogo está difícil, uma bola parada ou um esquema tático pode ser decisivo, temos noção disso. Temos, ao longo destes anos, promovido esse tipo de situações. Quando temos esse tipo de situações, quando temos exímios batedores como o Alex Telles e outros que nós tivemos: estou a lembrar-me de um golo do Marega no Dragão e não era um batedor, importante é mete-la lá dentro», afirmou, em conferência de imprensa.

«Depois, mais ou menos combinação, de forma direta ou trabalhada… Também o direto se trabalha, porque os jogadores sabem onde têm de estar e aproveitar fragilidades do adversário, mas isso faz parte do trabalho. Não é só no FC Porto, acho que hoje toda a gente trabalha esse tipo de situações. Mas um golo dos que mais gostei desde que sou treinador de futebol foi o golo na Alemanha em que Diogo Costa mete a bola no Galeno e ele passa por dois jogadores e houve golo. Mais simples não há», comparou, falando do golo no Bayer Leverkusen-FC Porto, desta época, na Liga dos Campeões.

