O valor do empréstimo obrigacionista lançado pela SAD do FC Porto aumentou de 40 para 55 milhões de euros, informaram esta quarta-feira os dragões.

«A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD decidiu, através de deliberação do seu Conselho de Administração, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “FC Porto SAD 2023-2026” para até 11.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €55.000.000», lê-se, na nota publicada.

Esta mudança, informam os dragões, já foi comunicado à CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Refira-se que o FC Porto havia anunciado o lançamento de um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros no passado dia 16 de maio.