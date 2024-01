Com o empréstimo de David Carmo ao Olympiakos, as opções de Sérgio Conceição para o eixo central da defesa ficaram mais reduzidas. O treinador do FC Porto assumiu que ainda espera pela chegada de um defesa-central até ao fecho do mercado de inverno, mas para já vai à luta com os três que estão disponíveis.

«Em relação ao central, neste momento, tenho o Pepe, o Fábio [Cardoso] e o Zé Pedro. E estamos à espera do Marcano. São aqueles com quem contamos. Enquanto não tivermos novidades, vamos à luta com estes para as batalhas que temos», afirmou o técnico dos azuis e brancos, na antevisão à visita ao Farense, da 19.ª jornada da Liga.

Conceição confessou ainda que a janela de transferências de janeiro traz consequências negativas às equipas.

«Este mercado de janeiro está demasiado tempo aberto. Faz mal às equipas. Os jogadores que jogam mais ficam com a ambição de sair, os que jogam menos têm ambição de jogar mais e querer sair. Cria instabilidade que não é benéfica para o grupo. Mas temos lidado bem com isso. Já estamos habituados», sublinhou.