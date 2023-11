Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações no final da vitória por 2-1 em Guimarães:

«Foi um triunfo difícil, perante uma boa equipa, num ambiente que sabíamos difícil. Na primeira parte a interpretação que tivemos do que foi trabalhado durante a semana não foi a melhor e tentámos ratificar ao intervalo. O penálti nasceu de um cruzamento inofensivo, o V. Guimarães meteu-se a ganhar e depois tivemos momentos em que esticámos o jogo de uma maneira como não o devíamos ter feito, porque não foi isso que trabalhámos.

Tínhamos superioridade no meio e não encontrávamos os nossos homens no centro, perdíamos as segundas bolas e depois o V. Guimarães conseguia sair bem. Na segunda parte foi diferente, acho que nos faltou o terceiro golo e mais uma vez faltou-nos eficácia ofensiva. Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais, o Vitória também podia ter feito mais, foi um jogo nem sempre bem jogado, mas muito competitivo.

Ganhar numa casa difícil como esta, frente a um clube com tradições no futebol português, é uma boa vitória. Mas há momentos em que temos de ter mais qualidade. Esta época muitas vezes estamos no caminho certo para subir de qualidade e depois acaba por algum jogo nos fazer recuar, também porque defrontámos adversários que têm mérito.

Sinceramente esperava mais nesta atlura. Esperava ser líder, esperava não ter perdido cinco pontos em casa e esperava que estivéssemos mais sólidos coletivamente. Mas ganhámos e foram três pontos muito importantes. Agora temos de ir à procura de trabalhar, ver o que temos feito e tentar encontrar a regularidade que nos falta.»