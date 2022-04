O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deu conta de melhorias do futebolista português João Mário, ausente na receção ao Portimonense do último sábado devido a uma virose, adiantando, por outro lado, que será mais difícil contar com Matheus Uribe e Bruno Costa para o clássico ante o Sporting, da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

«Esperança é pouca, sinceramente. O João está melhor do que antes do último jogo, que era impossível, o Matheus [Uribe] e o Bruno vai ser difícil contar com eles. Ainda temos algum tempo, mas vai ser difícil, pelo que eu me apercebi durante o treino», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão, no Olival, esta quarta-feira.

Em nota oficial, ao final desta manhã, o FC Porto deu conta de que Uribe evoluiu de tratamento para treino condicionado, o mesmo regime de Bruno Costa, sendo que Manafá prossegue em tratamento.

O FC Porto-Sporting joga-se a partir das 20h15 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, com arbitragem de Nuno Almeida e transmissão na TVI. Siga também o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Os azuis e brancos partem com vantagem de 2-1 obtida na primeira mão e, como esta época a Taça ainda não tem abolida a regra dos golos fora, o Sporting precisa de marcar, no mínimo, dois golos para reverter ou igualar a desvantagem.