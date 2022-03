Três dias depois da eliminação da Liga Europa, o FC Porto tem um dérbi da Invicta determinante para continuar prosseguir no comando da Liga com uma vantagem importante nesta fase decisiva.

O pouco tempo de descanso, com um atraso no voo de França, é uma preocupação revelada pelo técnico portista na antevisão ao jogo do Bessa.

«Temos sempre esse espírito de dedicação e determinação para pensar que cada segundo pode ser decisivo para ganhar o jogo. Depois do jogo da Liga Europa e viagem atribulada que tivemos (sei que andei muito tempo a viajar), há que arranjar soluções para o desgaste. É um dérbi. São sempre jogos muito equilibrados. O Petit acentua a valia do Boavista, que só tem uma derrota em casa para a Liga (com o Famalicão). Estamos preparados para perceber a dinâmica de jogo, os pontos fortes e fracos do adversário, e aí o ambiente do dérbi passa para segundo plano», afirmou Conceição na conferência de antevisão do jogo, esta tarde, no Olival.

Voltando ao tema do desgaste, o técnico salientou o facto de não ter tido tempo para preparar o jogo devidamente.

«Não gosto de ter pouco tempo para passar o que queremos sobre a estratégia para o jogo. Mas tenho consciência do grupo que tenho. São jogadores inteligentes e que percebem o que nós queremos. Com descanso, recuperação mais tempo de trabalho é sempre muito melhor. Não havendo, temos de enfrentar este jogo como se tivéssemos todo o tempo do mundo», concluiu.

O FC Porto defronta o Boavista, no Estádio do Bessa, este domingo, a partir das 20h45, em jogo da 27.ª jornada da Liga Portuguesa. Pode seguir o dérbi da Invicta AO MINUTO no Maisfutebol.