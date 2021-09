O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, defendeu esta terça-feira, em alusão ao lateral-esquerdo brasileiro Wendell, que é preciso um conhecimento aprofundado de todos os processos, por parte dos jogadores que chegam ao plantel, para poderem ser finalmente utilizados em jogo.

Wendell estreou-se pelo FC Porto a 28 de agosto, tendo entrado aos 86 minutos do jogo com o Arouca, da 4.ª jornada da I Liga, esperando ainda por mais utilização na equipa. O ex-Bayer Leverkusen vinha apenas de 36 minutos jogados pelo clube alemão, a 7 de agosto, na Taça da Alemanha, isto já depois de ter terminado a época competitiva de 2020/2021 em maio.

«Em relação ao Wendell, para as pessoas pode ser estranho, para alguma comunicação social também, mas o Wendell tem trabalhado para conhecer e perceber o que queremos dele nos princípios da nossa equipa e não é num estalar de dedos. Temos um jogador cuja última titularidade foi em maio, a utilização é pouca e não podemos esquecer que tive dez jogadores em 15 dias [ndr: em alusão à paragem das seleções]. Tendo esse conhecimento dele em treinos em que tenho à disposição todos, é diferente de ter dez jogadores. Isto não quer dizer que não era opção para o Sporting. Não quer dizer que não possa amanhã iniciar o jogo. As decisões sou eu quem as toma, em consciência. Assim continuarei sempre, cabeça dura como dizem e tenho muito orgulho nisso. Sou uma pessoa de convicções», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid, da primeira jornada da Liga dos Campeões, na qual falou ainda de Diogo Costa.

«Está a fazer o trabalho dele, de acordo com a qualidade e a evolução que tem tido. Não podemos esquecer outro guarda-redes que nos deu muito nos últimos tempos na Liga dos Campeões, o Marchesín. Mas independentemente disto, o Diogo Costa começou a jogar com o Marchesín em condições. A semana de trabalho, depois, vai dizer por quem opto, contando com o Cláudio Ramos e o Meixedo», referiu.

O Atlético-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira.