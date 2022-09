O FC Porto concluiu a preparação para a visita ao reduto do Estoril, com mais uma sessão de trabalhos, esta sexta-feira, no Olival.

À semelhança do que aconteceu no último treino, Otávio é o único nome no boletim clínico e fez tratamento.

Ao contrário do que é habitual, o treinador Sérgio Conceição ficou em silêncio e não fez a antevisão ao encontro com a equipa da Linha, numa semana marcada pela goleada sofrida na Champions diante do Club Brugge (4-0) e pelo incidente com a viatura onde seguiam familiares do técnico, após o jogo, à saída do Estádio do Dragão.

O jogo no António Coimbra da Mota, relativo à sétima jornada da Liga, está agendado para este sábado, às 18h00. A comitiva portista parte esta tarde para Lisboa.