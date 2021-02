Sérgio Conceição mostrou-se desagradado com uma pergunta feita a Ruben Amorim.

Na conferência de imprensa após o clássico, o treinador estranhou que um jornalista tivesse contado as vezes que o banco do FC Porto se levantou e questionou sobre o número de vezes que o banco do Sporting também se levantou durante os 90 minutos.

No final, à saída da sala, o diretor de comunicação do FC Porto, Rui Cerqueira, interpelou o jornalista, mostrando-se visivelmente desagradado com a forma como a questão foi colocada.

Na conferência, Sérgio Conceição fez também reparos ao tempo útil de jogo, referindo que houve «cinco paragens para substituições, oito jogadores que entraram no jogo e duas ou três vezes em que o árbitro se dirigiu aos bancos que estavam a viver o jogo de forma intensa»: «O que é que se jogou nesses três minutos, é bom refletir sobre isso. Depois queremos que haja velocidade, intensidade. Ainda assim, não foi por isso que não ganhámos hoje. Foi porque não metemos a bola na baliza. Fomos melhor equipa», concluiu.