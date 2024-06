André Villas-Boas não quis alimentar a «novela» em relação à sucessão de Sérgio Conceição e na apresentação de Vítor Bruno, nesta sexta-feira, deu a sua versão sobre a sua escolha para o comando técnico do FC Porto.

«A decisão foi tomada no fim de semana e debatida com a direção desportiva. Convidámos o Vítor Bruno para reuniões para fechar este dossier na segunda, terça e quarta-feira. Foi um processo negocial da forma antiga com palavra e rigor, feito sem truques e com o desejo de ambas as partes para fechar o assunto», afirmou o presidente do FC Porto.

Villas-Boas salientou que o novo treinador tem a «estrutura ideal» para ter sucesso, com Zubizarreta como diretor desportivo e Jorge Costa como diretor para o futebol. «Quero que o treinador se dedique a treinar a equipa. Não poupámos na estrutura, investimos. É uma opção que vem da filosofia e pensamento de muitos anos como treinador.»

«Precisamos de construir um plantel vencedor. Temos de ter em conta a situação limite em que nos encontramos. Mas estamos a dar os passos certos para o FC Porto consolidado e sustentável do ponto de vista financeiro. Nunca iremos deixar o clube da forma como eu o encontrei. Estamos a dar passos firmes relativamente à sustentabilidade financeira do clube. Se formos criteriosos vamos conseguir um plantel capaz de ser campeão», salientou ainda o dirigente, elogiando Vítor Bruno.

«É alguém que conhece o plantel e o clube e um homem de coragem, sem medo para enfrentar este desafio. Vamos oferecer-lhe tudo o que temos à nossa disposição», concluiu.