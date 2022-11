O Senegal partiu para a terceira e última jornada do Grupo A numa posição desfavorável, deparou-se com um Equador na «retranca» e teve o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022 em risco.

Ismaila Sarr adiantou os senegaleses perto do intervalo, mas Caicedo empatou aos 67 minutos. Ora, logo aos 70, Kalidou Koulibaly aproveitou um desvio num adversário e selou o triunfo dos africanos, com um pontapé para a história: 20 anos depois, o Senegal volta a passar a fase de grupos.

O patrão da linha defensiva não esqueceu Papa Bouba Diop, antigo internacional senegalês que faleceu há dois anos, e envergou uma braçadeira com o número 19 - aquele que usava na seleção - escrito à mão.

Mas a história até poderia ser diferente, já que Koulibaly nasceu em França e até há bem pouco tempo foi seguido de perto pelos gauleses. O mais atento ao defesa-central foi Didier Deschamps, ainda que desconhecesse que o futebolista já tinha optado por representar o Senegal. Dois anos depois dessa decisão, o selecionador francês falou das opções para a posição de central e mencionou o líder do Senegal, que tinha representado a França nos sub-17 e sub-20, naquela que se tornou uma gafe televisiva.

Com 31 anos, é já há muito um dos centrais de topo do futebol europeu. Cumpriu duas épocas no Metz e seguiu para os belgas do Genk, antes de se assumir como uma figura do Nápoles durante quase uma década. Chegou à Premier League no último verão, pelas portas do Chelsea, e também é já um indiscutível nos blues.

O chefe da defesa dos «leões indomáveis» escolheu o Senegal para obedecer ao seu coração. De resto, é um homem dado ao amor. Ainda está com a parceira de infância, Charline Oudenot, com a qual partilha algumas peculiaridades: nasceram exatamente no mesmo dia e na mesma cidade, em Saint-Dié-Les-Vosges, onde cresceram. Casaram-se em 2014.

Este texto foi baseado no perfil de Kalidou Koulibaly que pode ler no dossiê dedicado à seleção do Senegal, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.