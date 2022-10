Fernando Alonso recuperou o sétimo lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos, anteriormente perdido após protesto da Haas.

Recorde-se que durante a corrida o piloto espanhol protagonizou um aparatoso acidente com Lance Stroll numa zona rápida do circuito. O canadiano da Aston Martin, que mudou a trajetória no exato instante em que Alonso tentou ultrapassá-lo, teve de abandonar, mas o ex-campeão do Mundo prosseguiu em pista apesar de alguns danos no chassi.

Ainda assim, e mesmo tendo perdido pelo caminho o espelho do lado direito, Fernando Alonso terminou a corrida no sétimo lugar, que lhe valeu a atribuição de 6 pontos.

Ora, a Haas apresentou um protesto, alegando que o Alpine A522 número 14 permaneceu em pista em condições inseguras após a colisão com Stroll e que devia ter-lhe sido mostrada a bandeira preta e laranja para que fosse obrigado a parar nas boxes para verificação dos danos.

Os comissários deram razão aos protestos da Haas e aplicaram a Alonso uma punição de 30 segundos que o fez para o 15.º lugar e perder todos os pontos amealhados na corrida, mas a Alpine recorreu. A equipa francesa pediu, à luz de novas evidências, uma revisão da decisão, tendo o protesto da Haas sido considerado inválido por ter dado entrada para lá da hora limite.

Neste fim de semana corre-se o Grande Prémio do México, 20.ª corrida do Mundial de Fórmula 1. Em caso de vitória, Max Verstappen torna-se no piloto com mais vitórias conquistas numa só temporada, deixando para trás as 13 alcançadas por Michael Schumacher e Sebastian Vettel.