O anúncio não foi propriamente surpreendente. O nome de Mick Schumacher já circulava como potencial piloto oficial de Fórmula Um há algumas temporadas, apesar de o filho de Michael só ter 21 anos.

Mick vai entrar no Grande Circo pela porta da Haas em 2021 e terá como colega de equipa o russo Nikita Mazepin, conseguindo assim estrear-se mais cedo do que o pai, sete vezes campeão do mundo, na máxima categoria do automobilismo mundial.

Michael Schumacher fez a primeira corrida em Agosto de 1991, com 22 anos e sete meses, ao volante de um Jordan-Ford. Michael aproveitou a prisão do francês Bertrand Gachot para ocupar um lugar na equipa do mítico Eddie Jordan e provar desde bem cedo que era feito de uma cepa diferente.

O pai Schumacher impressionou de tal forma – levou o modesto Jordan ao sétimo lugar da grelha de partida – que na corrida seguinte já estava ao volante de um Benetton, uma das forças dominantes da F1 nos anos 90.

Michael Schumacher permaneceu até 1995 na Benetton e festejou na saudosa equipa os seus dois primeiros títulos mundiais. Schumi mudou-se depois para a Ferrari, onde permaneceu 11 anos consecutivos e agarrou mais cinco campeonatos mundiais.

Depois de um hiato de três campanhas, Michael voltou em 2010 aos traçados da F1 ao volante de um Mercedes, mas ainda antes da marca alemã ser realmente competitiva. Despediu-se em 2012 e deixa agora às costas do filho Mick um peso quase insuportável.

Falta dizer que Mick não é o segundo Schumacher a entrar na F1, mas o terceiro. Ralf, irmão de Michael e tio de Mick, esteve de 1997 a 2007 no Grande Circo e conseguiu resultados bastante interessantes.

Entre 2001 e 2003, com a Williams, venceu seis corridas e conseguiu acabar duas vezes no quarto lugar o Mundial de Pilotos, acrescentando a estes registos mais 21 idas ao pódio e seis pole-positions em 180 corridas.

Na mesma semana em que ficámos a saber que Mick Schumacher tentará aproximar-se dos resultados do pai e do tio, Pietro Fittipaldi foi anunciado também pela Haas para a vaga do francês Romain Grosjean, que sofreu um violentíssimo acidente no Bahrein.

Pietro, neto do grande Emerson Fittipaldi, não tem lugar garantido na grelha de 2021, mas é com a sua família que o Maisfutebol revisita mais dez dinastias, além dos Schumacher, que fizeram história no mundo da Fórmula Um.



Venha connosco e explore esse dossier cheio de nomes famosos AQUI.