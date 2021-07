Lewis Hamilton venceu em Silverstone, mas o dia ficou essencialmente marcado pelo choque entre o inglês e Max Verstappen na primeira volta. O holandês foi obrigado a desistir e acusou Hamilton pela «manobra perigosa» e pelo «desrespeito» demonstrado nas celebrações, quando Verstappen ainda estava no hospital.



Hamilton reagiu às críticas e desvalorizou o acidente. «Acho que o Max não precisa de ser tão agressivo. Estamos a descer para a curva seis e ele está a quase a bater nas minhas rodas. É porreiro para quem vê, faz lembrar os vídeos da Fórmula 1 do passado, com grandes pilotos a bater roda com roda nas retas. Tenho a certeza que é porreiro», disse, bem disposto, à Sky Sports.



«Tentei dar-lhe espaço, estava por dentro e nenhum de nós recuou. O resultado final foi o que viram. Aceitei a penalização, mas a culpa nunca é de uma só pessoa. Adoraria poder correr deixando sempre espaço e há muito espaço na pista para isso. Mas quando alguém é demasiado agressivo, estas coisas estão condenadas a acontecer.»



Hamilton acabou a desejar as melhoras a Max Verstappen e a dizer que gosta de correr contra o holandês, garantindo porém que nunca recuará contra ninguém num duelo destes.