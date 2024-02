Takumi Minamino, avançado japonês do Mónaco, regressou este domingo à Liga francesa, menos de 24 horas depois de deixar a Taça Asiática.

Ora, no sábado, às 14h30 do Qatar, onde decorre a prova, Minamino disputou cerca de 30 minutos, mas foi insuficiente para evitar a derrota dos nipónicos diante do Irão de Taremi (2-1), a contar para os «quartos» da Taça Asiática.

Este domingo, às 13h de França, o Mónaco recebeu o Havre, em jogo da 20.ª jornada da Ligue 1. Lançado ao minuto 71 – ou seja, antes das 14h30 locais – Minamino foi a jogo. Contudo, o japonês foi insuficiente para ajudar os monegascos a vencerem a partida, que terminou empatada a um golo.

Assim, Minamino, de 29 anos, teve dois amargos de boca – por certo a eliminação da seleção terá sido maior – no espaço de apenas 24h. O avançado cumpre a segunda época pelo Mónaco, depois da passagem pelo Liverpool.