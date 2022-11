João Palhinha deixou o Sporting no último verão e mudou-se para Inglaterra, para jogar ao serviço do Fulham, de Marco Silva.

O internacional português não demorou muito tempo até se impor na equipa londrina e rapidamente ganhou o apoio dos adeptos e do técnico português, que em entrevista à Eleven elogiou a adaptação do médio.

«Em relação ao João, estou muito satisfeito com a adaptação que tem tido. Não vou dizer que tem sido mais rápida do que esperava, porque o João tem caraterísticas que se encaixam muito bem neste campeonato. Mas o impacto que teve na nossa equipa foi muito rápido, com um meio-campo e uma forma de jogar diferente. O João nos últimos três ou quatro anos jogava sempre com uma linha de três atrás, muitas vezes esteve não só ele sozinho, mas com dois médios sempre muito lado a lado também. Estamos a exigir coisas completamente diferentes ao João, estamos a pedir que jogue com uma linha de quatro atrás e muitas vezes constrói ele só como um único seis na nossa forma de jogar. São muitas coisas diferentes e em poucos meses, esta é que é a verdade. É um campeonato diferente, em que ele tem de pensar e executar muito mais rápido», disse.

«Mas, a adaptação dele tem sido muito boa, está sempre pronto a aprender. Em termos de capacidade de trabalho e aplicação, todos nós conhecemos o João, não é preciso estar a dizer. Se é algo que ele faz todos os dias e a toda a hora, é dar tudo, nunca vai para casa sem dar no mínimo 100%. Tudo o que podemos fazer é dar-lhe ferramentas e estamos a fazê-lo para que ele possa ser melhor jogador a cada dia que passa. E eu tenho a certeza que ele está a ser e que no futuro ainda vai ser melhor», acrescentou.

Marco Silva mantém também ainda um olhar atento para o futebol português e fez uma pequena análise deste início de temporada, tanto na Liga como na Liga dos Campeões.

«Em relação às competições europeias foi uma pena o Sporting não ter conseguido, porque seguir com três equipas seria muito bom, que estavam num grupo também difícil. Tive oportunidade de ver ao vivo o jogo deles com o Tottenham, que acabou por conseguir um bom resultado e, infelizmente, no último jogo não conseguiu com o Eintracht Frankfurt passar, teria sido um grande feito para o futebol português. Mas acredito que as duas equipas a passar no primeiro lugar em grupos difíceis é um enorme feito para o nosso futebol, mostra a qualidade com que se trabalha em Portugal e a qualidade dos clubes em questão», defendeu.

«Em relação ao campeonato, não vou dizer que está no começo, porque já vai em algumas jornadas. Mas, um começo forte do Benfica e os outros clubes, naturalmente, vão querer recuperar os pontos em atraso. Nós sabemos que está tudo muito no começo ainda e que muita coisa pode mudar, mas sim, um começo muito forte no Benfica. O Porto muito forte na Champions, em alguns momentos não tão forte. E, o Sporting a tentar recuperar o que foi perdendo em termos de pontos», atirou.