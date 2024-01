O Ajax foi ao terreno do Go Ahead Eagles vencer por 3-2, num jogo muito movimentado, dando sequência à recuperação que tem feito na Eredivisie, depois de um início de temporada horrível.

A equipa de Amsterdão nunca esteve a perder, mas consentiu duas vezes a igualdade,

Brobbey, o bósnio Tahirovic e Rensch fizeram os golos do Ajax; o sueco Edvarsen e Kramer marcaram para a equipa da casa.

O internacional sub-21 português Carlos Borges entrou aos 61 minutos, na formação do Ajax, que mantém o quinto lugar, agora com 28 pontos, mais cinco do que o adversário desta tarde.

No primeiro jogo do dia, o Almere City bateu o último classificado Volendam por 1-0 e afastou-se um pouco mais do fundo da tabela.

Noutro duelo de aflitos, o Vitesse empatou a zero com o Utreque.