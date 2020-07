O Olympiacos de Pedro Martins, que já assegurou a conquista do título na Grécia, segue imparável somando mais uma goleada, desta vez em Salónica, batendo o Aris por 4-2 em jogo da sétima jornada da fase de apuramento do campeão.

Com os portugueses Rúben Semedo e Cafú no onze inicial - o guarda-redes José Sá, habitual titular, não foi convocado -, a equipa do Pireu chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, graças aos golos de Georgios Masouras (34m) e Koka (45m).

Logo a abrir a segunda parte Masouras «bisou» e aumentou a vantagem do campeão para 3-0. Giannis Fetfatzidis ainda reduziu a diferença, aos 56 minutos, mas Koka, na conversão de uma grande penalidade, aos 65 minutos, repôs a vantagem de três golos para a equipa de Pedro Martins.

O Aris, com o português Pedro Gama em campo, ainda viria a reduzir para 4-2 à beira do final da partida, aos 86 minutos, por Petros Bagalianis, mas a vitória do Olympiacos nunca esteve em causa.

Com mais este triunfo, o Olympiacos, que continua a somar triunfos apesar de já ser campeão e de Pedro Martins estar a dar oportunidades a alguns jogadores menos utilizados, segue na liderança com 85 pontos, mais 23 do que o AEK que, ainda esta quarta-feira, recebe o OFI Creta, e mais 25 do que o PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, que defronta o Panathinaikos.