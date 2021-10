O FC Porto não tinha um inglês a jogar pela sua equipa principal desde o ano de 1931. Há 90 anos, portanto. O registo foi lembrado pelo Playmaker Stats e revela o quão especial foi a entrada em campo do menino de 21 anos nascido em Reading.



Curiosamente, o FC Porto até teve enorme influência britânica nos seus primeiros anos de existência. Com o passar dos tempos essa ligação foi-se esfumando e o clube deixou de olhar para o mercado inglês.



Antes de Danny Loader, Norman Hall. Foi ele o anterior inglês a vestir a camisola do FC Porto. Hall jogou de 1920 a 1931 nos dragões, fez 58 golos em 71 jogos e era empregado comercial antes de começar a vestir de azul e branco. Tinha 24 anos quando chegou à Cidade Invicta.



No blog Estrelas do FCP pode ler-se que Norman Hall foi elevado a sócio honorário do FC Porto e viveu em Lisboa depois de deixar o futebol, devido a razões profissionais. Trabalhou na Embaixada dos Estados Unidos e ajudou a importar de Inglaterra as sementes que originaram o primeiro relvado das Antas, inaugurado em 1952.



Conquistou um Campeonato de Portugal e sete Campeonatos do Porto pelo clube.



O Maisfutebol contou a história de Danny Loader na manhã deste sábado: pode lê-la AQUI.