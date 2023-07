A seleção nacional de hóquei em patins defronta esta quarta-feira a França no último jogo do Grupo A do Campeonato da Europa que está a decorrer na Catalunha, em Espanha, com possibilidades de garantir o primeiro lugar desta primeira fase e, assim, ficar numa posição privilegiada para os quartos de final.

Depois da vitória sobre a Itália (7-4) e do empate com a Espanha (3-3), Portugal lidera o Grupo A com 4 pontos, mais um do que a Itália, mais do que a Espanha e mais três do que a França.

Recordamos que neste novo formato do Campeonato da Europa, as quatro melhores seleções do ranking, no Grupo A, defrontam depois as quatro seleções do Grupo B, pela ordem inversa.