O Aves SAD reforçou o segundo lugar da II Liga esta segunda-feira, ao vencer na receção ao Feirense, com um golo de calcanhar de Nenê, no encerramento da 25.ª jornada.

O golo do experiente avançado brasileiro surgiu aos 35 minutos. Após cruzamento de Edson Farias na direita, o jogador de 40 anos encostou de calcanhar e chegou aos 20 tentos no campeonato.

A equipa de Jorge Costa ainda ficou em inferioridade numérica aos 63 minutos, devido à expulsão de Anthony Correia, mas conseguiu segurar o quinto triunfo consecutivo. Assim, mantém-se na segunda posição, com 55 pontos, a um do líder Santa Clara e agora mais sete do que o Nacional, que é terceiro.

O Feirense está no 15.º lugar, com 24 pontos, apenas um de vantagem para a Oliveirense, em zona de play-off.